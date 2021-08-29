Волонтеры подозревают, что пожар под Волчихой произошел из-за военно-исторической реконструкции

Волонтеры подозревают, что ответственность за пожар под Волчихой может лежать на организаторах военно-исторического фестиваля "Уральская броня". Информация об этом появилась в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

За несколько дней до пожара под Волчихой в этих местах провели реконструкцию одного из сражений Великой Отечественной войны. Военно-историческая реконструкция "Разведка боем. Шоссе подо Львовом" состоялась 22 августа. Впоследствии волонтеры нашли в этих местах связки газовых баллонов. Предположительно, их использовали для создания достоверных взрывов.

"Похоже, выгоревшие связки баллончиков с газом, которые волонтеры находят в лесу под Волчихой, дело рук этих реконструкторов, изобразивших достоверные взрывы", - выдвигают версии волонтеры.

Напомним, что в Свердловской области возбуждено три уголовных дела по факту поджогов лесов.