В Екатеринбурге на ЖБИ выбросили сотни посылок

В Екатеринбурге на контейнерной площадке возле жилого дома по ул. Сиреневый бульвар, 17а выбросили недоставленные посылки. Об этом сообщают интернет-пользователи в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"По словам очевидцев, некоторые прохожие вскрывают посылки и забирают содержимое, если оно им понравится. Предположительно, посылки прибыли из Китая", - говорится в сообщении, опубликованном накануне в группе "Инцидент Екатеринбург".

На кадрах видно посылки, вроде тех, в которых "Почта России" обычно доставляет товары. А также людей, которые изучают содержимое этих посылок.

В комментариях интернет-пользователи возмущены тем, что посылки вот так выбросили на помойку. Некоторые выразили беспокойство, что среди выброшенных пакетов могут оказаться их заказы.

"Почта России" пока не прокомментировала ситуацию.