29 Августа 2021
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Происшествия Центральный ФО
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

В Ярославле пациент больницы, где произошло задымление, умер от коронавируса за 20 минут до ЧП

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил правительству региона оказать необходимую помощь клинической больнице больнице №3 в ликвидации последствий задымления, произошедшего вечером 27 августа. Объём финансовой поддержки будет определён по итогам обследования, сообщили Накануне.RU в областной администрации.​

ЧП произошло в терапевтическом отделении, перепрофилированном под борьбу с коронавирусом. Палата находится рядом с отделением интенсивной терапии, то есть реанимацией. Она оборудована кислородными точками, но в ней нет аппаратов ИВЛ. В отделении на момент чрезвычайного происшествия находилось 80 пациентов, в конкретной палате – пять, в реанимации – 11. Шесть наиболее тяжёлых пациентов из реанимации и один – из отделения терапии были сразу эвакуированы из КБ№3 в больницу имени Семашко. Остальные продолжили лечение в больнице №3.

"На данный момент все эвакуированные пациенты стабильны и получают необходимое лечение, - сообщил глава областного депздрава Василий Тубашов. – 74-летний пациент, о котором часто поминается в СМИ, скончался в реанимации от коронавируса в 21.50 27 августа, за 20 минут до ЧП. Смерть констатирована с учётом реанимационных мероприятий, которые до этого проводили полчаса. Данный пациент в течение 10 дней находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких, к сожалению, с неблагоприятным прогнозом. Пациент направлен на судмедэкспертизу на вскрытие".

Те, кто был во время ЧП, выведен на улицу, после локализации очага задымления вернулись в палаты. Пациенты палаты, где произошло возгорание, были распределены по отделению. По информации МЧС, на пульт подразделения пожарной охраны поступил сигнал в автоматическом режиме с систем противопожарной защиты объекта.

"Личный состав принял участие в эвакуации пациентов. Но на момент их прибытия задымление было локализовано персоналом больницы. Сотрудники принимали меры по эвакуации пациентов, – сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области Сергей Милованов. – Хочу обратить внимание на то, что в этих сложных условиях персонал больницы выполнял действовал чётко и слаженно, что помогло избежать более тяжёлых последствий".

МЧС рассматривает несколько версий причины возгорания: нарушение правил эксплуатации электроприборов, не исключается версия неосторожности при курении. В связи с ЧП департаментом принято решение о проведении масштабной проверки всех медицинских учреждений региона на предмет использования в палатах запрещенных электроприборов.

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Теги: пожар, Ярославль, больница №3



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