28 Августа 2021
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Литературный сквер (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске появилась новая точка притяжения - литературный сквер

В Нижневартовске сразу несколько объектов благоустройства проинспектировали представители администрации города под руководством и.о. мэра Дмитрия Кощенко. В первую очередь обратили внимание на территории, которые вызывали нарекания со стороны жителей, сообщили Накануне.RU в мэрии

Так, в частности, в квартале №23 жители обращались с просьбой решить проблему подтопления придомовой территории из-за начавшегося освоения под жилищное строительство новых районов. Чтобы исправить ситуацию, городские службы совместно со строителями проводят необходимые мероприятия.

"Сейчас меняется проектная документация, планируем сделать ливнеприемник, который позволит "уводить" воду с придомовой территории. Кроме того, чтобы ситуация не повторялась, сделали своеобразную временную "дамбу"", - рассказал директор МКУ "Управление капитального строительства Нижневартовска" Иван Силецкий.

Сейчас застройщики начинают осваивать новые территории на востоке Нижневартовска. Здесь же в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" ведется строительство улиц Северной и Фармана Салманова. Подрядчики уже завершили проведение выторфовки и отсыпку песком.

Дмитрий Кощенко(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

"В общей сложности на строительство дорог по двум улицам направлено 840 млн руб. из федерального, окружного и городского бюджетов. Через два года мы получим две новые дороги с освещением, благоустройством, тротуарами, а также велодорожками. Когда работы будут завершены, мы получим так называемое "велокольцо". Его протяженность составит около 5 км", - рассказал заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

Строительство дорог на улицах Северной и Салманова даст возможность дальнейшего развития жилищного строительства: уже сейчас началось освоение микрорайонов №40 и №42. Кроме того, город с восточной стороны получит дополнительный выезд на межмуниципальные и региональные дороги.

Во время рабочей поездки представители администрации города также оценили работы, проводимые в рамках реализации программы "Инициативное бюджетирование". В спорткомплексе "Арена", который расположен в микрорайоне №16, вышли с проектом по замене тротуарной плитки. Как рассказал директор "Спортивной школы олимпийского резерва" Кирилл Березин, в начале августа был заключён договор с подрядчиком на выполнение работ. Сотрудники компании уже выполнили 97% от запланированных мероприятий.

"Президент России Владимир Путин и губернатор Югры Наталья Комарова нацеливают нас на реализацию подобных инициатив. Всё это укладывается в концепцию "народного бюджета". Основная задача данных проектов – вовлечение жителей нашего города в вопросы не только благоустройства, но и других направлений, которые горожане считают приоритетными. Мы планируем расширять бюджет для реализации подобных инициатив, тем более, что в начале этого года были внесены изменения в программу и теперь не требуется обязательное софинансирование со стороны граждан или организаций", - отметил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.

Завершилась рабочая поездка в новой точке притяжения горожан – Литературном сквере. Он появился на площади перед Центральной городской библиотекой имени Анисимковой. Как рассказала директор учреждения Ирина Ивлева, новая зона отдыха разделена на несколько секторов: "Литературная беседка", где вартовчане могут обмениваться книгами в рамках международного проекта "Буккроссинг", зона отдыха (оснащена круговой скамьей, а также подвесными качелями), арт-объект.

Литературный сквер(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Литературный сквер(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Проект сквера стал победителем в грантовом конкурсе "Формула хороших дел" компании "СИБУР", которая является давним нашим надёжным партнером. Коллектив библиотеки потрудился над разработкой этой идеи, планировкой территории и сегодня вартовчане могут провести здесь время с комфортом. Большой плюс – в том, что все установленные здесь конструкции являются мобильными, и в зависимости от проводимого мероприятия их можно будет перемещать. Вартовчанам уже пришлось это место по душе, сюда приходят люди разного возраста", - рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

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Теги: Литературный сквер, Дмитрий Кощенко



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