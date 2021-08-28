28 Августа 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
бастрыкин александр иванович заместитель генерального прокурора рф (2008) | Фото: Накануне.ru

Бастрыкин поручил главе управления СКР по Югре доложить об обстоятельствах гибели в Югре 12-летней девочки

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в 2011 г. (п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ), сообщили Накануне.RU в СКР.

Тело 12-летней девочки было обнаружено в канализационном колодце, расположенном в лесу недалеко от жилых домов Нягани.

Напомним, ранее Бастрыкин после гибели в Тюмени восьмилетней Насти М.поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

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Теги: Александр Бастрыкин, Михаил Мокшин



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