28 Августа 2021
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Происшествия Центральный ФО Украина
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Продюсеру лидера "Rammstein" грозит выдворение из России

Силовики, пришедшие в отель в Завидово к солисту "Rammstein" Тиллю Линдеманну, завели административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда за нарушение миграционного режима, он может быть депортирован из страны, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Рейбанд был задержан в рамках административного разбирательства. При пересечении границы РФ он заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В отношении Рейбанда составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".

"Материалы направлены в городской суд Конаково, - сказал источник. - Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы РФ".

Сам Линдеманн ранее был предупреждён о том, что не следует нарушать "коронавирусные" ограничения на предстоящем концерте в Тверской области.

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Теги: Rammstein, Тиль Линдеман, силовики, продюсер



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