28 Августа 2021
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Политика В России В бывшем СССР Украина
Наталья Поклонская (2020) | Фото: t.me/poklonskaya_nv

МИД Украины грозит "испортить жизнь" Поклонской в должности посла в Кабо-Верде

Украина имеет возможность "испортить жизнь" Наталье Поклонской, если та займет должность посла России. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в телеэфире.
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Напомним, вчера стало известно, что в ближайшее время Поклонская может быть назначена послом в Кабо-Верде - маленьком островном государство у западного побережья Африки.

Кулеба заявил, что нужно проверить, является ли она гражданкой Украины.

"Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой РФ, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно", – сказал чиновник.

"В части его слов "испортить жизнь" - так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь", – отреагировала Поклонская.

Вопрос украинского гражданства Поклонской не нов. Он всплыл несколько лет назад, когда она делала громкие "несистемные" заявления. Некоторые эксперт считали, что это был сигнал из Кремля, что ей пора с этим завязывать. Сама она говорила, что у нее только одно гражданство – российское. При этом в Раде заявляли, что она не была лишена гражданства Украины, хотя разные ведомства не могли дать вразумительного ответа на этот вопрос.

Важно, что, согласно украинскому законодательству, лишить гражданства может только президент Украины своим указом. По Поклонской о таком указе не сообщалось, а значит, в Киеве могут об этом "вспомнить".

Такая сложность с выходом из украинского гражданства позволяет Киеву до сих считать всех крымчан, у которых в 2014 году был украинский паспорт, своими гражданами. Выйти им из гражданства практически невозможно. В вязи с этим в России был даже специально принят закон о том, что жители Крыма и Севастополя, имеющие гражданство Украины, могут занимать государственные и муниципальные должности, если они подадут заявление о нежелании состоять в нем. В этом случае для России они становятся только гражданами России. Однако с работой на дипломатической службе все иначе.

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Теги: Украина, наталья поклонская



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