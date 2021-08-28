На форумах "Команды Югры" на "Карту развития" нанесли 534 проекта

28 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Праймериз, команда Югры, Единая Россия (2016) | Фото: hmao.er.ru

На форумах "Команды Югры" на "Карту развития" нанесли 534 проекта

В Сургуте состоялся итоговый форум "Команды Югры". На нём обсудили предложенные в различных населённых пунктах проекты развития ХМАО. Присутствовавший на заседании уральский полпред Владимир Якушев напомнил, что после выборов созданная "Карта развития Югры", на которую нанесли предложенные проекты, станет для "Единой России" руководством к действию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Всего состоялось 23 местных форума "Команды Югры". Первый прошёл 5 августа в Нижневартовске, последний, итоговый – сегодня в Сургуте. На "Карту развития Югры" добавлены 534 проекта, всего же от жителей поступило 292 тыс. 628 предложений. Сбор предложений продолжится до 16 сентября.

"Каждый из югорчан работает над народной программой "Карта развития Югры". Результат – реализация проектов так, как того требуют граждане. Сбор проектов и предложений продолжается. Количество уже поступивших идей – большая выборка. Во время встреч мы обсуждаем "Карту". Проекты все связаны. Когда мы говорим о КРТ, нудна инфраструктура, социальные объекты, жильё. Важное направление – инфраструктурные объекты. Например, второй мост через Обь. Наш приоритет – работать по принципу "сказали – сделали", ориентироваться на запросы жителей. В результате выборов победители голосования заключат общественный договор с жителями. "Карта" – визуализация наших обязательств", - сказала губернатор Наталья Комарова.

конференция Единой России, Наталья Комарова, Борис Хохряков(2021)|Фото: hmao.er.ru

Карта развития, проекты(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Важно верить в успех, доверять друг другу. После этого участники приступили к изучению поступивших предложений. В Сургуте поступило 53 тыс. 555 предложений по различным направлениям. Выбраны первые 16 проектов. Например, благоустройство экопарка "За Саймой", а также развитие образования.

Карта развития, школы, Сургут(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Карта развития, три ратных поля, Сургут(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Карта развития, территория ответственного отцовства, Сургут(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Спикер думы Югры Борис Хохряков предложил изучить, что предложил Нижневартовск. От города поступило 39 тыс. 997 предложений. Например, поющий фонтан на озере Комсомольском. Выбраны первые 16 проектов. Инициатор преобразования озера Наталья Зяблицкая отметила, что целью изменений озера является формирование рекреационной среды общегородского значения. Предполагается создание нескольких зон отдыха.

Карта развития, проекты, Нижневартовск(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

"Оригинальность проекта – в инновационном использовании объекта. Следствием реализации могут стать иные, дополнительные проекты, вытекающие из него", - сказала Зяблицка.

Комсомольское – уникальное озеро в центре города, однако его благоустройство оставляет желать лучшего, отметил Хохряков.

Карта развития, озеро Комсомольское, Нижневартовск(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Карта развития, озеро Комсомольское, Нижневартовск(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Карта развития, озеро Комсомольское, Нижневартовск(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Член экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы Ольга Ануфриева выбрала для изучения проекты Когалыма. От города поступило 12 тыс.165 предложений, выбрано восемь проектов. Во время итогового форума прозвучала информация о создании парка "Галактика", где появятся, например, спортивные объекты. Он объединит и теннисный центр, и спортивно-культурный комплекс, и ботанический сад, и иные объекты.

"Лишний раз убедилась в том, что нефтяники создают проекты космического уровня. Не зря парк называется "Галактика"", - сказала Ануфриева.

В Ханты-Мансийском районе поступило 5 тыс. 774 проекта, на местном этапе форума одобрили 11 проектов. На итоговом заседании его участники выслушали доклад о комплексе проектов экономического развития района. Например, о строительстве дорог, потому что до некоторых населённых пунктов добираться довольно-таки тяжело – в распутицу туда можно только прилететь.

Далее разговор пошёл о проектах Кондинского района. Всего от муниципалитета поступило 7 тыс. 251 предложение, на местном этапе форума выделены 13 проектов. На итоговом форуме участникам рассказали о главном из них – газификации, основная задача которого – введение 700 км газопроводов. Газификация позволит снизить себестоимость товаров, которые производят в районе.

Карта развития, газификация, Кондинский район(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

После этого разговор зашёл о проектах, которые предложил Мегион. В городе поступило 10 тыс. 312 предложений, отобраны восемь проектов, темы которых – здравоохранение, обустройство общественных пространств и другие. Высоко оценил развитие города заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов.

От Сургутского района поступило 19 тыс. 867 предложений. В "Карту" включены 11 приоритетных проектов. Во время итогового форума презентовали музейный комплекс "Барсова гора".

"Сегодня проходит важное мероприятие. Обсуждали нужные и важные предложения в "Карту". Это часть народной программы, с которой партия идёт на выборы. "Единая Россия" – единственная партия, которая идёт на выборы с чёткой программой. Она – запрос общества, предложения охватывают все сферы жизни. Для того, чтобы эта программа стала конкретной программой действий, нам надо совсем немного – победить 19 сентября. Югра сегодня развивается. По всем направлениям округ – лидер социально-экономического развития России. Редко, когда Югра не входит в тройку по каким-то показателям. Лишь по некоторым показателям ХМАО может позволить себе опуститься на пятое место", - сказал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

По словам полпреда, в оставшееся до выборов время следует объяснить жителям, что же это за "Карта развития".

"После победы она станет программой работы", - сказал Якушев.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Карта развития, форум, Наталья Комарова, Владимир Якушев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети