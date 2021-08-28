На форумах "Команды Югры" на "Карту развития" нанесли 534 проекта

В Сургуте состоялся итоговый форум "Команды Югры". На нём обсудили предложенные в различных населённых пунктах проекты развития ХМАО. Присутствовавший на заседании уральский полпред Владимир Якушев напомнил, что после выборов созданная "Карта развития Югры", на которую нанесли предложенные проекты, станет для "Единой России" руководством к действию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Всего состоялось 23 местных форума "Команды Югры". Первый прошёл 5 августа в Нижневартовске, последний, итоговый – сегодня в Сургуте. На "Карту развития Югры" добавлены 534 проекта, всего же от жителей поступило 292 тыс. 628 предложений. Сбор предложений продолжится до 16 сентября.

"Каждый из югорчан работает над народной программой "Карта развития Югры". Результат – реализация проектов так, как того требуют граждане. Сбор проектов и предложений продолжается. Количество уже поступивших идей – большая выборка. Во время встреч мы обсуждаем "Карту". Проекты все связаны. Когда мы говорим о КРТ, нудна инфраструктура, социальные объекты, жильё. Важное направление – инфраструктурные объекты. Например, второй мост через Обь. Наш приоритет – работать по принципу "сказали – сделали", ориентироваться на запросы жителей. В результате выборов победители голосования заключат общественный договор с жителями. "Карта" – визуализация наших обязательств", - сказала губернатор Наталья Комарова.

Важно верить в успех, доверять друг другу. После этого участники приступили к изучению поступивших предложений. В Сургуте поступило 53 тыс. 555 предложений по различным направлениям. Выбраны первые 16 проектов. Например, благоустройство экопарка "За Саймой", а также развитие образования.

Спикер думы Югры Борис Хохряков предложил изучить, что предложил Нижневартовск. От города поступило 39 тыс. 997 предложений. Например, поющий фонтан на озере Комсомольском. Выбраны первые 16 проектов. Инициатор преобразования озера Наталья Зяблицкая отметила, что целью изменений озера является формирование рекреационной среды общегородского значения. Предполагается создание нескольких зон отдыха.

"Оригинальность проекта – в инновационном использовании объекта. Следствием реализации могут стать иные, дополнительные проекты, вытекающие из него", - сказала Зяблицка.

Комсомольское – уникальное озеро в центре города, однако его благоустройство оставляет желать лучшего, отметил Хохряков.

Член экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы Ольга Ануфриева выбрала для изучения проекты Когалыма. От города поступило 12 тыс.165 предложений, выбрано восемь проектов. Во время итогового форума прозвучала информация о создании парка "Галактика", где появятся, например, спортивные объекты. Он объединит и теннисный центр, и спортивно-культурный комплекс, и ботанический сад, и иные объекты.

"Лишний раз убедилась в том, что нефтяники создают проекты космического уровня. Не зря парк называется "Галактика"", - сказала Ануфриева.

В Ханты-Мансийском районе поступило 5 тыс. 774 проекта, на местном этапе форума одобрили 11 проектов. На итоговом заседании его участники выслушали доклад о комплексе проектов экономического развития района. Например, о строительстве дорог, потому что до некоторых населённых пунктов добираться довольно-таки тяжело – в распутицу туда можно только прилететь.

Далее разговор пошёл о проектах Кондинского района. Всего от муниципалитета поступило 7 тыс. 251 предложение, на местном этапе форума выделены 13 проектов. На итоговом форуме участникам рассказали о главном из них – газификации, основная задача которого – введение 700 км газопроводов. Газификация позволит снизить себестоимость товаров, которые производят в районе.

После этого разговор зашёл о проектах, которые предложил Мегион. В городе поступило 10 тыс. 312 предложений, отобраны восемь проектов, темы которых – здравоохранение, обустройство общественных пространств и другие. Высоко оценил развитие города заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов.

От Сургутского района поступило 19 тыс. 867 предложений. В "Карту" включены 11 приоритетных проектов. Во время итогового форума презентовали музейный комплекс "Барсова гора".

"Сегодня проходит важное мероприятие. Обсуждали нужные и важные предложения в "Карту". Это часть народной программы, с которой партия идёт на выборы. "Единая Россия" – единственная партия, которая идёт на выборы с чёткой программой. Она – запрос общества, предложения охватывают все сферы жизни. Для того, чтобы эта программа стала конкретной программой действий, нам надо совсем немного – победить 19 сентября. Югра сегодня развивается. По всем направлениям округ – лидер социально-экономического развития России. Редко, когда Югра не входит в тройку по каким-то показателям. Лишь по некоторым показателям ХМАО может позволить себе опуститься на пятое место", - сказал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

По словам полпреда, в оставшееся до выборов время следует объяснить жителям, что же это за "Карта развития".

"После победы она станет программой работы", - сказал Якушев.