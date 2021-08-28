28 Августа 2021
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Происшествия Центральный ФО Украина
Тиль Линдеман (2021) | Фото: Telegram-канал Baza

Озвучена вероятная причина визита силовиков к приехавшему в Тверскую область лидеру "Rammstein"

Лидера "Rammstein" предупредили о необходимости соблюдать "коронавирусные" ограничения на концерте в Твери, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Музыканту Тиллю Линдеманну выписано предписание о необходимости соблюдать антиковидные меры на концерте. Группа "Rammstein" заявлена в качестве хедлайнера на завтрашнем фестивале в Твери", - предполагает Telegram-канал "112".

Напомним, ранее стало известно, что силовики пришли к Линдеманну в номер гостиницы, где он остановился.

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Теги: Rammstein, Тиль Линдеман, силовики



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Ранее 28.08.2021 10:51 Мск К приехавшему в Тверскую область лидеру "Rammstein" пришли силовики


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