28 Августа 2021
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Политика Свердловская область
Алексей Орлов (2017) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга за три минуты подвёл итоги недели

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своём Instagram подвёл итоги недели, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Мэр опубликовал в своём аккаунте трёхминутный ролик. В нём – об образовании (например, 1 сентября в школы столицы Урала пойдёт 22 тыс. первоклассников, открыт детский сад №437 в микрорайоне Солнечный), объездах Екатеринбурга (в частности, Макаровского моста, который полностью откроют 15 октября), запуске часов, отсчитывающих время до старта Чемпионата мира по волейболу. Также глава города рассказал о продлении работы парка на площади 1905 г.

"Открываем новые школы и детские сады, ремонтируем дороги, готовимся к чемпионату мира по волейболу и приглашаем на "Атмосферу"", - прокомментировал ролик Орлов.

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Теги: Алексей Орлов, итоги недели, Instagram



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