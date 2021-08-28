К приехавшему в Тверскую область лидеру "Rammstein" пришли силовики

К гастролирующему по России лидеру "Rammstein" Тилю Линдеману пришли полицейские, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Причины визита оперативников пока неизвестны, предполагает telegram-канал "Baza". По итогам следственных действий был задержан один из представителей "Rammstein" – после конфликта с силовиками.

Визит произошёл в комплексе "Завидово" в Тверской области, уточняет telegram-канал "112". 29 августа Тилль Линдеманн должен выступить на местном фестивале.