28 Августа 2021
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Тиль Линдеман (2021) | Фото: Telegram-канал Baza

К приехавшему в Тверскую область лидеру "Rammstein" пришли силовики

К гастролирующему по России лидеру "Rammstein" Тилю Линдеману пришли полицейские, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Причины визита оперативников пока неизвестны, предполагает telegram-канал "Baza". По итогам следственных действий был задержан один из представителей "Rammstein" – после конфликта с силовиками.

Визит произошёл в комплексе "Завидово" в Тверской области, уточняет telegram-канал "112". 29 августа Тилль Линдеманн должен выступить на местном фестивале.

Тиль Линдеман(2021)|Фото: Telegram-канал Baza

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Теги: Rammstein, Тиль Линдеман, силовики



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Развитие сюжета:

Ранее 28.08.2021 11:33 Мск Озвучена вероятная причина визита силовиков к приехавшему в Тверскую область лидеру "Rammstein"


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