На Урале ребёнок потерял фалангу пальца, развлекаясь на базе отдыха

В Сысерти ребёнок пострадал на базе отдыха "Терсутская", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области.

По предварительной информации, 22 августа во время спуска с водной горки на базе отдыха в девятилетний мальчик получил травму, из-за которой ему позже ампутировали фалангу пальца на правой руке. Ребёнка доставили в больницу, где прооперировали. В момент получения травмы мать пострадавшего находилась рядом с ним и самостоятельно увезла его в больницу.

Сысертская межрайонная прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.