Самолёт "ЮТэйра", вылетевший из Сургута в Новосибирск, вернулся в аэропорт из-за датчика электросистемы

В Сургут после вылета в Новосибирск вернулся "АТР-72" "ЮТэйра", сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Речь идёт о рейсе ЮТ-137. В 4.42 27 августа в самолёте сработал датчик неисправности электросистемы. Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка состоялась в штатном режиме.

На борту находилось 70 пассажиров (в том числе четверо детей). Рейс регулярный. Часть пассажиров была размещена в здании аэропорта, часть отправилась по месту жительства. Борт вылетел в Новосибирск в 12.47. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.