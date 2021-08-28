28 Августа 2021
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самолёт atr-72 авиакомпания utair ютэйр (2016) | Фото: Накануне.ru

Самолёт "ЮТэйра", вылетевший из Сургута в Новосибирск, вернулся в аэропорт из-за датчика электросистемы

В Сургут после вылета в Новосибирск вернулся "АТР-72" "ЮТэйра", сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Речь идёт о рейсе ЮТ-137. В 4.42 27 августа в самолёте сработал датчик неисправности электросистемы. Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка состоялась в штатном режиме.

На борту находилось 70 пассажиров (в том числе четверо детей). Рейс регулярный. Часть пассажиров была размещена в здании аэропорта, часть отправилась по месту жительства. Борт вылетел в Новосибирск в 12.47. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.

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Теги: ЮТэйр, АТР-72, Сургут - Новосибирск



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