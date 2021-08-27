Число жертв взрыва возле аэропорта Кабула выросло до 200

Число жертв взрыва близ аэропорта Кабула выросло до 200 человек. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Минздрава Афганистана. Среди жертв атаки — 13 американских военных, обеспечивающих эвакуацию людей из Афганистана.

Напомним, "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) взяло на себя ответственность за атаку у аэропорта в столице Афганистана.

Два взрыва прогремели 26 августа у воздушной гавани Кабула, один из них – неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе — британцы и американцы.

Первый взрыв устроил террорист-смертник, во время второго взрыва взорвался заминированный автомобиль.Также поступала информация еще о нескольких взрывах.