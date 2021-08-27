"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед".

Как информирует официальный сайт "красных дьяволов", в скором времени игрок должен поставить подпись в контракте. Роналду осталось получить визу и пройти медицинское обследование.

По информации английских СМИ, сумма трансфера 36-летнего экс-игрока "Ювентуса" составит около 25 млн фунтов стерлингов.

Отметим, что Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. Вместе с клубом португалец три раза выиграл чемпионат Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов UEFA.