27 Августа 2021
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Спорт
Криштиану Роналду (2017) | Фото: livesport.ru

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед".

Как информирует официальный сайт "красных дьяволов", в скором времени игрок должен поставить подпись в контракте. Роналду осталось получить визу и пройти медицинское обследование.

По информации английских СМИ, сумма трансфера 36-летнего экс-игрока "Ювентуса" составит около 25 млн фунтов стерлингов.

Отметим, что Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. Вместе с клубом португалец три раза выиграл чемпионат Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов UEFA.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Манчестер Юнайтед, контракт



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