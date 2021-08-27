Тюменцы требуют отставки главы регионального управления СКР

В интернете на сайте петиций появилось требование отправить в отставку руководителя следственного управления СК России по Тюменской области Александра Кублякова в связи с трагическим исчезновением восьмилетней Насти М., тело которой было обнаружено на прошлой неделе в двух километрах от дома, передает корреспондент Накануне.RU.

Петиция адресована Следственному комитету России. Ее автор - некая Наталья Тихонова требует привлечь к ответственности лиц, которые занимались расследованием исчезновения ребенка.

"Девочка пропала 30 июня. Следствие уверяло, что приложило все силы к поиску преступника, а именно - обследовали квартиры в пансионате, куда Настя пошла скачивать игры на смартфон, опрашивали соседей, использовали специальное криминалистическое оборудование и т.д. А по итогу ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа в двух километрах от дома. Спрашивается - как проводили расследование? Что было приложено к поискам? В Тюмени который год пропадают дети... Все мы неравнодушные люди, переживаем за близких, но то, что случилось в Тюмени безнаказанным по отношению к следствию оставлять нельзя! В связи со всем сказанным требуем провести тщательную проверку по фактам расследования убийства Насти М. и всех бесследно пропавших в области детей", - говорится в тексте петиции.

Петиция была опубликована вчера. В настоящий момент она собрала всего лишь три десятка подписей.

Напомним, ранее уголовное дело о гибели пострадавшей передано в центральный аппарат. Это было связано с неэффективностью организованного руководителем следственного управления СК России по Тюменской области Александром Кубляковым процесса расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий, сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко. В отношении Кублякова назначена служебная проверка.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал.

По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

По оценке специалистов ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу, ДНК Бережного совпала с образцами, изъятыми на теле убитого ребенка. Однако несмотря на признание, супруга подозреваемого заявляет, будто бы у ее мужа есть алиби. Якобы в момент, когда труп девочки "выбросили в камыши, ее муж находился у своего отца и чинил крышу". Видеозапись монолога жены подозреваемого опубликована в соцсетях. Его родственники намерены добиваться оправдательного приговора, в то время как суд оправил Бережного под стражу до 25 октября.