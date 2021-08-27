У пилотов Су-24, разбившегося в Прикамье, диагностированы переломы рук

У пилотов разбившегося в Пермском крае самолета Су-24 предварительно, диагностированы переломы рук, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в авиакругах.

По данным издания, летчики самостоятельно добрались до деревни Заполье и по телефону связались с командованием. У одного пилота, предположительно, сломаны обе руки, у второго - одна. Летчиков доставят в лечебное учреждение в Перми. Их жизни ничего не угрожает.

Сообщается, что Су-24 потерпел крушение в 95 км от Перми при перелете на предприятие для планового ремонта. Полет выполнялся без боекомплекта, разрушений на земле нет.

В сети появилась видеозапись с места крушения воздушного судна. Ее опубликовал канал 360. На кадрах виден дым, поднимающийся из леса - там где упал самолет.

Ранее Минобороны лишилось двух МиГ-29 в Астраханской области, Ил-112В в Подмосковье и Бе-200 в Турции.