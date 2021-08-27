"Насмешка и издевательство". Тетюхинский госпиталь прокомментировал ответы свердловского минздрава своим пациентам

Представители Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина в Нижнем Тагиле рассказали своим пациентам, что, по их мнению, представляют из себя "отписки" от свердловского минздрава, направленные в ответ горожанам на просьбу не закрывать госпиталь. Месяц назад неравнодушные граждане и пациенты Тетюхинского госпиталя обратились к Президенту РФ и председателю Правительства РФ, и вот на днях стали получать ответы от областного министерства, которые представители госпиталя назвали насмешкой и издевательством над конституционным правом граждан получить от должностных лиц законное, обоснованное и мотивированное решение. В госпитале уверяют, что информация, изложенная в ответах минздрава (имеются в распоряжении редакции Накануне.RU) не соответствует действительности.

Так, в министерстве утверждает, что возврат проблемной задолженности в судебном порядке не повлечет негативных последствий для госпиталя, который непосредственно оказывает медицинские услуги населению. Также, несмотря на несоблюдение АО "ГВИТ" взятых обстоятельств, правительством Свердловской области оказывается содействие и предоставляются АО "ГВИТ" меры поддержки, включая бюджетные займы со снижением процентной ставки и льготы по налогу на имущество организации, инвестиционный налоговый кредит по налогу на имущество.

Однако, как утверждают в госпитале, если ранее средняя ежегодная загрузка составляла не более 40%, то в этом году она опустилась до 15%. Более того, после якобы дискриминации минздравом области госпиталя, которая началась в 2017 году с лишения госзаданий на проведение вертебрологических операций, данный вид медицинской помощи населению был прекращен. После этого последовало планомерное ежегодное снижение объемов государственного заказа, которые финансировались из бюджета региона. Таким образом, за счет региона в 2020-21 годах клиникой выполнено 0 госпитализации ее жителей.

"В рассматриваемых ответах минздрав предпринимает фальшивую попытку успокоить общественное мнение заявлением, что после взыскания "Корпорацией развития Среднего Урала" с госпиталя 1,4 млрд руб., "негативных последствий для ООО "УКЛРЦ", "где числится весь штат медицинской части" и "которое непосредственно оказывает медицинские услуги населению", не последует. Другими словами – ликвидация госпиталя как собственника всего комплекса зданий и сооружений медицинского комплекса, медицинского оборудования и инструментария, по мнению областного минздрава, позволит продолжить оказание медицинской помощи. Авторам подобных заявлений явно изменяет здравый смысл", - сообщают в медучреждении.

В пояснительном обращении к гражданам (имеется в распоряжении Накануне.RU) утверждается, что областным минздравом на протяжении ряда лет осуществлялось планомерное нанесение экономического ущерба госпиталю, создание препятствий по оказанию высокотехнологической медицинской помощи населению и подготовка условий для ликвидации медицинской организации.

Авторы обращения "со всей ответственностью" заявили, что позиция минздрава Свердловской области в отношении госпиталя Тетюхина, содержащаяся в полученных ответах, свидетельствует об отсутствии заинтересованности министерства в повышении эффективности ресурсов регионального здравоохранения с помощью медицинского центра, а действия регионального правительства по планомерной ликвидации Уральского клинического центра являются социально безответственными и антигосударственными.