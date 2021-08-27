27 Августа 2021
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Общество В России
Карта изменений площади лесов с 2001 года. (2021) | Фото: Институт космических исследований РАН

В европейской России лесом зарастают с/х земли, в Сибири выгорает тайга – мониторинг

Мониторинг изменения площади леса в России показывает, что с 2001 года европейская часть страны значительно прибавила в лесах, а Сибирь и Дальний Восток прилично теряют в посадках. Таковы данные спутникового мониторинга, который проводят в Институте космических исследований РАН.

Эксперты полагают, что увеличение площади лесов в европейской части России и на Урале связано с зарастанием сельскохозяйственных земель. В то же время сокращение лесов на востоке страны объясняется лесными пожарами. Заведующий забораторией спутникового мониторинга наземных экосистем Института космических исследований РАН Сергей Барталев сообщил на круглом столе общественного совета при Рослесхозе, что примерно с 2012 года темпы сокращения лесов значительно снизились – примерно в два раза.

С 2002 по 2015 гг. отмечался рост запасов стволовой древесины, с 2015-го года отмечается снижение запасов (кроме валежной древесины).

Карта изменений площади лесов с 2001 года.(2021)|Фото: Институт космических исследований РАН

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Теги: лес, спутниковый мониторинг, ран, тайга, лесные пожары



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