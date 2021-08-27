На южноуральском заводе запускают производство беспилотных летательных аппаратов

На Катав-Ивановском приборостроительном заводе будут производить беспилотные летательные аппараты. Предприятие заключило договор с компанией "ИДС Технологии" на разработку, создание и производство трех типов беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства промышленности региона.

В частности, на заводе планируют запустить производство двигателей ДВС, аналогов которым нет в России и три вида беспилотников: IDS-5 Классической схемы, IDS-DW Обратной стреловидности и IDS-Cargo коптерного типа для грузоперевозок.

Реализация проекта позволит создать на заводе новые рабочие места.

Первую промышленную партию предприятие готово выпустить через 3-4 месяца после получения заказа. Для этого на заводе уже есть необходимые производственные мощности.