В Прикамье перед 1 сентября разрешили работу торговых центров в выходные дни

27 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
(2016) | Фото: ТАСС

В Прикамье перед 1 сентября разрешили работу торговых центров в выходные дни

В Пермском крае отменен запрет на работу по выходным дням крупных ТЦ и гипермаркетов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Решение открыть торговые центры перед 1 сентября было принято региональным оперштабом в связи с тем, что ситуация с коронавирусом незначительно стабилизировалась. Однако в оперштабе напоминают, что владельцы и сотрудники ТЦ должны обеспечить строгое соблюдение мер безопасности, исключить скопления посетителей, чтобы избежать любых рисков заражения жителей края.

Напомним, ранее в пяти городах Прикамья по выходным была приостановлена работа объектов непродовольственной торговли площадью свыше 8 тыс. кв. метров, ТЦ и ТРК смогли усилить контроль за соблюдением мер предупреждения и профилактики COVID-19.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что несмотря на незначительное улучшение, ситуация остается крайне напряженной - каждый день в регионе более 470 новых случаев коронавируса.

По поручению губернатора, минпромторг и другие ведомства усилят контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции в торговых и торгово-развлекательных центрах, продуктовых магазинах, общественном транспорте и других местах массового пребывания людей.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: торговый центр, оперштаб, выходные дни, ограничения, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети