В Прикамье перед 1 сентября разрешили работу торговых центров в выходные дни

В Пермском крае отменен запрет на работу по выходным дням крупных ТЦ и гипермаркетов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Решение открыть торговые центры перед 1 сентября было принято региональным оперштабом в связи с тем, что ситуация с коронавирусом незначительно стабилизировалась. Однако в оперштабе напоминают, что владельцы и сотрудники ТЦ должны обеспечить строгое соблюдение мер безопасности, исключить скопления посетителей, чтобы избежать любых рисков заражения жителей края.

Напомним, ранее в пяти городах Прикамья по выходным была приостановлена работа объектов непродовольственной торговли площадью свыше 8 тыс. кв. метров, ТЦ и ТРК смогли усилить контроль за соблюдением мер предупреждения и профилактики COVID-19.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что несмотря на незначительное улучшение, ситуация остается крайне напряженной - каждый день в регионе более 470 новых случаев коронавируса.

По поручению губернатора, минпромторг и другие ведомства усилят контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции в торговых и торгово-развлекательных центрах, продуктовых магазинах, общественном транспорте и других местах массового пребывания людей.