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Экономика Свердловская область Уральский ФО
птицефабрика Рефтинская (2012) | Фото: Накануне.RU

Куйвашева призвали отказаться от продажи птицефабрики "Рефтинская"

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Свердловской области Александр Ивачев обратился к губернатору Евгению Куйвашеву. Он попросил главу региона отказаться от продажи птицефабрики "Рефтинская".
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Напомним, предприятие, находящееся в государственной собственности, накопило 1 млрд 200 млн руб. долгов. По мнению властей, спасти его от краха может только передача в частную собственность. Рыночная стоимость пакета составляет 2 млрд руб. Региональное правительство планирует установить начальную цену аукциона в сумме 2,5 млрд руб.

По мнению чиновников, таким образом получится выплатить долги. В случае, если рассчитаться с долгами не получится, то будет непонятна судьба 2 тыс. 300 человек, работающих на фабрике - все они окажутся под угрозой увольнения.

Как говорится в обращении Ивачева к Куйвашеву (есть в распоряжении Накануне.RU), птицеводство - одна из ключевых отраслей агропромышленного комплекса Свердловской области.

птицефабрика Рефтинская(2012)|Фото: Накануне.RU

"Лидером по производству бройлерного мяса (65 тыс. тонн в год) является птицефабрика "Рефтинская". […] В дальнейшем птицефабрику может купить другой участник рынка из другого региона. В результате под брендом, зарекомендовавшем себя годами, будет продаваться продукция, которая производится не только Рефтинской птицефабрикой, но и завозится извне", - отмечает представитель КПРФ.

Александр Ивачев предполагает, что это может привести к серьезным последствиям, в том числе и в социальной сфере. Он попросил Евгения Куйвашева рассмотреть вопрос об исключении ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" из плана приватизации.

Ранее областные депутаты одобрили продажу предприятия.

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Теги: Рефтинская, птицефабрика, продажа, Куйвашев, Ивачев



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