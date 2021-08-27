27 Августа 2021
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Лесные пожары в Якутии на снимке со спутника. (2021) | Фото: Роскосмос / РКС

Российские регионы вынуждены пользоваться снимками Amazon и Google для мониторинга лесов

Российские регионы вынуждены пользоваться снимками иностранных (в первую очередь – американских) компаний для мониторинга состояния лесного фонда. Так, в Пермском крае сейчас внедряют систему "Умный лес", используя пять источников данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Но только один из них – российская группировка спутников. Другие источники – снимки Amazon и Google.

Замминистра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина объяснила ситуацию тем, что российская группировка не покрывает всю территорию региона. "Если отрубят [данные иностранных компаний] – периодичность и качество будут хуже. Пермский край не охвачен российскими спутниками полностью, полного покрытия нет, только две полосы охватывается", - отметила чиновница на круглом столе в Общественной палате России, добавив, что обращения по этому поводу в Роскосмос были.  

По словам Труниной, систему начали создавать в 2019 году, пока она до сих пор не внедрена окончательно, сейчас идет проверка на информационную безопасность. Тем не менее, эффект от мониторинга есть, он, например, значительно снижает стоимость патрулирования. Программа обрабатывает и анализирует снимки всего региона за три минуты, обновление снимков происходит раз в семь дней. Общая площадь лесов в Пермском крае составляет 12 млн га. Обошлась разработка в 20 млн руб.

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Теги: мониторинг, лес, регионы, пермский край, группировка спутников



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