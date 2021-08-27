27 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Аптека №4 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге закрывается одна из старейших аптек города

Стало известно о закрытии старейшей в Екатеринбурге муниципальной аптеки. Помещение ждет ремонт.

О переезде аптеки №4 на улице Пушкина Накануне.RU сообщили читатели. Теперь посетителей учреждения на входе встречает объявление о том, что их ждут на новом месте - в аптеке №231 на улице Гагарина.

О причинах переезда ничего не сообщается.

Аптека №4 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Здание аптеки Вейерсберга является объектом культурного наследия областного значения, в котором с середины XIX века работала одна из старейших аптек Екатеринбурга. Дом охраняется государством.

Аптека №4 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Аптека №4 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Накануне.RU решило узнать, каковы причины переезда аптеки №4 на новое место и что теперь будет со зданием, где она располагалась. В администрации Екатеринбурга сообщили, что аптека закрылась на ремонт.

"Здание в муниципальной собственности. Было и остается", - пояснила официальный представитель мэрии Виктория Мкртчян.

В администрации уральской столицы добавили, что после ремонта аптека на Пушкина возобновит свою работу.

Аптека №4 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

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Теги: аптека, ремонт, Екатеринбург



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