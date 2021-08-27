27 Августа 2021
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Общество Дальневосточный ФО
Михаил Дегтярев (2020) | Фото:Instagram.com/degtyarev_info

В Хабаровском крае появились учебники с фото и обращением Дегтярева на первой странице

В Хабаровском крае обсуждают появление врио губернатора региона Михаила Дегтярева на страницах свежеотпечатанной хрестоматии для первоклассников по дальневосточной литературе. На первой странице пособия кандидат в губернаторы рассказывает о любви к Родине, хвалит учителей и желает всего самого лучшего детям.

В многих школах педагоги удивлены и смущены: хрестоматия выпускается в регионе уже много лет, но ни Фургал, ни Шпорт (предыдущие губернаторы) такого себе не позволяли. Кто-то считает, что это предвыборная агитация (выборы губернатора состоятся 19 сентября, хрестоматии раздадут аккурат перед ними).

Примечательно, что в прошлом году Дегтярев в пух и прах раскритиковал выпуск этой хрестоматии, уж точно нельзя было предположить, что после такого он захочет засветиться на первой странице издания.

Учебник с приветствием от врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.(2021)|Фото: DVHAB.RU

Издание DVHab.Ru отмечает, что у "Лукошка" – так называется пособие – внушительный тираж. В этом году отпечатано более 17 тыс. экземпляров. При этом учителя говорят, что хрестоматия для первого класса популярностью не пользуется, а вот для второго класса этот сборник приходится поискать.

По "Лукошку" дети знакомятся с основами краеведения. Но Дегтярев в прошлом году заявил: Меня очень заинтересовал учебник под названием "Дальневосточная литература". Я не знаю, что это за термин и кто его придумал, я не лингвист, но мне резануло, честно. Так мы дойдем и до дальневосточного языка".

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Теги: михаил дегтярев, учебник, агитация, хабаровский край



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