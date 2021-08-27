Моор в Тобольске и районе заглянул в школу, ФАП, клуб и сфотографировался с молодожёнами

Губернатор Александр Моор во время поездки по Тобольскому району проверил, как возводят школы и фельдшерско-акушерские пункты, а также сквер, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Губернатор осмотрел среднюю школу, строительство которой завершается в деревне Хмелёва. Одноэтажное здание общей площадью более 3,2 тыс. "квадратов" возводят по одобренному Минстроем России типовому проекту в рамках региональной программы замены ветхих деревянных школ, и будет введено в эксплуатацию в 2021 г. Школа рассчитана на 60 учащихся, также в ней предусмотрено дошкольное отделение на 10 мест. Кроме учебных кабинетов в здании располагаются библиотека, спортзал, пищеблок с обеденным залом на 30 мест, медицинский блок, а также круглосуточный интернат на 20 мест. На прилегающей территории находятся игровая и спортивная площадки.

Позже Моор заглянул в расположенный в той же деревне фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Здание площадью 66 кв. м введено в эксплуатацию в марте в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение". В нём расположены приемный, процедурный и прививочный кабинеты. В зоне обслуживания ФАП, в том числе на труднодоступных территориях, проживают 378 человек. Здесь используются дистанционные медицинские технологии. В рамках региональной программы развития системы первичной медико-санитарной помощи в 2021 г. предусмотрено строительство шести ФАПов в Ярковском и Ишимском районах. Запланирован капитальный ремонт 10 объектов здравоохранения в сельских муниципалитетах.

Потом глава региона прибыл в отремонтированный более, чем на 90% клуб в селе Малая Зоркальцева. Здание клуба было построено в 1984 г. Учреждение культуры обслуживает территорию сельского поселения, где живут более 2 тыс. человек. Капремонт в рамках региональной госпрограммы "Развитие культуры" начался в апреле 2021 г., его планируют завершить в ноябре. Клуб с залом на 150 мест, библиотекой и музеем будет оснащен современным оборудованием. Рядом с ним появится сквер с фонтаном, детской площадкой, скейт-парком и уличной сценой. За три года на развитие региональной программы строительства и реконструкции сельских учреждений культуры было выделено около 1,5 млрд руб.

"Такие объекты востребованы сельскими жителями всех поколений. Это центры общественной жизни, где люди общаются и развиваются. Программу развития сети сельских учреждений культуры мы будем продолжать обязательно", - подчеркнул губернатор.

В райцентре губернатору показали готовый на 80% сквер "Семьи, любви и верности" в 15 микрорайоне. Открытие запланировано на октябрь 2021 г. На территории более 10,6 тыс. "квадратов" появятся памятник "Любви и верности", зоны отдыха, тренажёрная площадка, качели, велопарковка. Новый сквер создаётся с использованием механизма государственно-частного партнёрства, сумма частных вложений – 53 млн руб. Александр Моор и мэр духовной столицы Сибири Максим Афанасьев сфотографировались с тобольскими молодоженами Павлом и Гузелью, и пожелали молодой семье долгих лет счастливой жизни.