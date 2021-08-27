Лавров: Хотелось бы разобраться, почему информация по "отравлению" Навального засекречена

Хотелось бы разобраться, почему часть немецкой информации по инцидент с Алексеем Навальным засекречена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр предложил всем заинтересованным ознакомиться со стенограммой заседания бундестага, на котором германское правительство отвечало на вопросы депутатов касательно ситуации с так называемым "отравлением Навального".

"Я не испытываю ни малейшего сомнения, что объективный человек, ознакомившись с этими текстами, сделает для себя очень важные выводы: что здесь подавляющая часть этой проблемы засекречивается непонятно по каким причинам. Хотелось бы очень в этом разобраться", - приводит слова Лаврова РИА Новости

Ранее Сергей Лавров заявил, что Германия и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорируют запросы российской стороны о предоставлении материалов по состоянию Навального и его анализы, в которых, якобы, выявлены следы яда "Новичок".

Напомним, в августе прошлого года Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в остром состоянии, затем его перевезли в Германию, он долго находился в коме. Российские эксперты в анализах основателя ФБК следов отравляющих веществ не нашли, их немецкие и французские коллеги заявили о наличии следов отравления.

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