В УрГЭУ открылась новая виртуальная лаборатория: первое задание выполнили преподаватели

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие виртуальной лаборатории единого лабораторного комплекса Уральского государственного экономического университета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, новый программный продукт, разработанный специалистами департамента информационных технологий УрГЭУ, позволит студентам выполнять задания и исследования в оцифрованных лабораториях крупных промышленных производств Свердловской области. Лаборатория оснащена новейшими компьютерами, шлемами виртуальной реальности и контроллерами, имитирующими движение рук в цифровом пространстве. Программа позволяет создать компьютерную копию любого лабораторного комплекса в мире, чтобы студенты смогли проходить исследования, которые в реальности сложно организовать в силу их высокой стоимости.

Руководство и преподаватели УрГЭУ первыми протестировали новую систему. Они выполнили задание по определению жирности молочных продуктов.

"Эта лаборатория наполнена знаниями и возможностями организации учебного процесса на будущее. Здесь будут проходить лабораторные практические занятия по товароведению и биотехнологиям. И это только начало! Преподаватели должны прийти к пониманию необходимости подобного обучения, содействовать внедрению данной системы в практическую деятельность по другим дисциплинам", - сообщила директор института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Вера Соловьева.

"Бывают очень дорогостоящие экспертизы, анализы и реактивы, которые сложно показать студентам в реальности. Теперь это стало возможно. Мы можем воссоздать эти лабораторные стенды с максимальной точностью в виртуальном мире. Благодаря этому ребята смогут ознакомиться с технологиями производства на заводе или мясокомбинате, например. Студент может стать участником процесса создания продукта на всех стадиях: от сырья до готового товара", - прокомментировала директор ЕЛК УрГЭУ Наталья Кольберг.

Ректор УрГЭУ Яков Силин обратился к коллегам.

"Я призываю каждого преподавателя подумать в рамках своей дисциплины о том, какие еще практические занятия можно проводить с помощью данной системы. Необходимо разработать план по созданию новых виртуальных лабораторий на несколько лет вперед. Это начало очень больших изменений", - отметил руководитель вуза.

К новому учебному году обновился также и тир университета: теперь он находится в отремонтированном подвальном помещении, рядом с Домом культуры УрГЭУ. Это значит, что на занятия по пулевой стрельбе студентам не придется переодеваться и выходить на улицу.

В ближайшее время помещение будет оборудовано мишенными установками для стрельбищ, учебной доской и огневыми рубежами. Планируется, что тренироваться в меткости и обращении с оружием здесь одновременно смогут 10 человек.