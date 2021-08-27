27 Августа 2021
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Экономика Челябинская область
добыча руды (2021) | Фото: РМК

Горняки РМК добыли почти 42 млн тонн руды за шесть месяцев текущего года

Предприятия "Русской медной компании" подвели итоги работы горнодобывающего дивизиона за первое полугодие 2021 года. За шесть месяцев добыто более 41,6 млн тонн руды. Для достижения такого результата в шахтах и карьерах ежедневно трудились 7,5 тысяч сотрудников компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Добыча руды ведется на 11 участках как открытым, так и подземным способами. В Челябинской области расположены Михеевское месторождение, Томинский и Калиновский карьеры Томинского месторождения и рудник Чебачье, в Оренбургской области – рудник Джусинский и Весенний. Республика Казахстан представлена месторождениями Кундызды, Приорское, Лиманное, 50 лет Октября и рудником Аралчинским.

добыча медных руд, РМК,(2021)|Фото: РМК

Русская медная компания ежегодно расширяет собственную минерально-сырьевую базу. В 2021 году ведется подготовка к разработке еще пяти месторождений.

"На сегодняшний день перспективные проекты горнодобывающего дивизиона Русской медной компании охватывают две страны и три российских региона. Одно из самых масштабных – Малмыжское месторождение в Хабаровском крае, сейчас там ведутся работы по подготовке к освоению и строительство обогатительного комбината. Уже запущено строительство подземных рудников на месторождении 50 лет Октября (Республика Казахстан) и Весеннем участке (Оренбургская область). На месторождении Лиманное в Казахстане идут горно-капитальные работы, принято решение о разработке Тарутинского месторождения меди в Челябинской области", - рассказал директор по горному производству АО "РМК" Алексей Гордеев.

добыча руды(2021)|Фото: РМК

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Теги: РМК, руда, месторождение,



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