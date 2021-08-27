27 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
(2019) | Фото: форум Утро

В Екатеринбурге скончалась 95-летняя ветеран труда, которую избивала сиделка

95-летняя пенсионерка и ветеран труда из Екатеринбурга, которая фигурировала как пострадавшая в деле о жестоком избиении женщины сиделкой, скончалась. Об этом Накануне.RU сообщили в СКР по региону, добавив, что причиной смерти, по предварительным данным, послужило сердечное заболевание.

Несмотря на это, расследование уголовного дела по ст.238 УК РФ в настоящее время продолжается.

Напомним, что по версии следствия, в начале августа этого года одна из сиделок нанесла телесные повреждения пожилой женщине – ветерану труда. У пенсионерки были зафиксированы многочисленные ушибы и гематомы. Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в режиме видеоконференц-связи провел оперативное совещание, на котором обсуждались итоги работы территориальных следственных органов СКР в первом полугодии 2021 года. Там ему и доложили о данном инциденте.

В заключении Бастрыкин запросил по ряду происшествий планы расследования и еженедельные подробные доклады. Также он поставил ход предварительного следствия по ним на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Теги: пенсионерка, избиение, смерть, сиделка



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