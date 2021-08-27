"Спартак" и "Локомотив" узнали соперников на групповом этапе Лиги Европы
Российские футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" узнали соперников на групповом этапе Лиги Европы UEFA.
Так, московскому "Спартаку" в группе "C" достались итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польская "Легия".
В соперниках у московского "Локомотива" в группе "E" будут итальянский "Лацио", французский "Марсель" и турецкий "Галатасарай".
Первые матчи группового этапа Лиги Европы начнут играть 16 сентября.
The 2021/22 Europa League group stage is set! 🤩— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 27, 2021
🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/X5gEpxegzp