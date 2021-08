"Спартак" и "Локомотив" узнали соперников на групповом этапе Лиги Европы

Так, московскому "Спартаку" в группе "C" достались итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польская "Легия".

В соперниках у московского "Локомотива" в группе "E" будут итальянский "Лацио", французский "Марсель" и турецкий "Галатасарай".

Первые матчи группового этапа Лиги Европы начнут играть 16 сентября.

