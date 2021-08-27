27 Августа 2021
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Происшествия В России
мигранты Екатеринбург (2017) | Фото: УМВД Екатеринбург

Мигранты устроили массовую драку в хостеле в Новой Москве

Сотрудники полиции задержали более 20 мигрантов, которые устроили драку в хостеле в Новой Москве.

Как сообщили в ГУ МВД по Москве, инцидент произошел на улице Адмирала Корнилова.

В отношении семерых были составлены протоколы о мелком хулиганстве. Как выяснилось, пятеро из них также нарушили правила въезда в Россию или правила проживания в стране.

Нарушители арестованы на 12 суток. Кроме того, в отношении пяти человек решается вопрос об их депортации с последующим запретом на въезд в Россию.

Ранее 46 участников драки у метро "Кузьминки" в Москве были депортированы из России. Всего предполагается выслать 87 мигрантов. Ранее в отношении них были вынесены решения об административном аресте на 15 суток, им запрещен въезд в РФ и сокращен срок их пребывания в стране.

Драка произошла вечером 12 июля. В инциденте, который случился из-за бытового конфликта, принимали участие мигранты из Средней Азии.

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Теги: мигранты, драка, хостел



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