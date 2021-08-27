27 Августа 2021
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Общество Краснодарский край
кондратьев, кубань, краснодарский край (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новую схему размещения особо охраняемых природных территорий поручил разработать губернатор Кубани

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева специалисты разработают новую схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий после 2023 года в регионе, передает корреспондент Накануне.RU. Губернатор поставил такую задачу на совещании по вопросу сохранения и развития уникальных природных территорий.

"Работа по созданию ООПТ процесс непрерывный. Нам уже сегодня важно начать подготовку новой схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий после 2023 года. Это стратегический документ. Он позволяет резервировать ценные земли и защищать их от застройки. По мнению ученых, экологов, общественников еще как минимум 100 уникальных мест и памятников природы нуждаются в охране", – сказал Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Сергей Болдин сообщил, что разработка новой схемы развития ООПТ края начнется уже в этом году. "Соберем все предложения и проведем обсуждение с экологами, общественниками по каждой территории для включения в новую схему развития особо охраняемых природных территорий", – сказал Сергей Болдин.

Губернатор особо подчеркнул, что каждая территория должна быть проверена самым тщательным образом. Для проведения этой работы будет создан специальный экспертный совет, в который войдут представители минприроды края, ученые, экологи.

"В ближайшее время создайте экспертный совет и наделите его полномочиями по отбору и формированию ООПТ", – дал поручение губернатор.

кондратьев, кубань, краснодарский край(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По мнению Вениамина Кондратьева, особое внимание надо уделить развитию инфраструктуры и обустройству экскурсионных маршрутов ООПТ, так как посещение гостями края уникальных природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, рекреационное и оздоровительное значение позволит увеличить туристический потенциал Краснодарского края.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, за 2020 год на Кубани создано 5 новых ООПТ, а с начала 2021 года – 21. В результате за указанный период общая площадь ООПТ регионального значения увеличилась более чем на 100 тысяч га до 490 тысяч га.

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Теги: особо охраняемые природные зоны, вениамин кондратьев, кубань, оопт



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