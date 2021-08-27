Свердловский облсуд возобновляет процесс по делу о сносе монастыря на горе Качканар

Спустя семь месяцев в Свердловском областном суде возобновляется исполнительное делопроизводство о сносе монастыря на горе Качканар. Буддистская община "Шедруб Линг" в своей жалобе также настояла на смене истца с областного министерства природных ресурсов на корпорацию "Евраз КГОК".

Как сообщается в официальной группе ВКонтакте общины, ее члены считают предвзятым январское решение суда Качканара, которое, по их мнению, служит интересам "Евраз КГОКа".

"Угроза сноса монастыря сохраняется. В январе этого года суд вынес решение в интересах корпорации, а в феврале, не уведомив общину, "Евраз КГОК" установил прямо на горе, между двух буддистских ступ, будку для своих охранников и провел к ней через лес силовой кабель. По решению суда, "Евраз КГОК" вдруг стал правопреемником свердловского Министерства природных ресурсов, а делопроизводство о сносе всех построек на горе было возобновлено, хотя трехгодичный срок давности по нему истекал. В феврале "Евраз КГОК" установил между буддистских ступ теплушку для своей охраны", - пишут представители общины.

Автор публикации также отмечает, что судебное решение было основано на постановлении Правительства России (№ 3082-р от 18 декабря 2019 года), которое послужило изменению статуса горы Качканар с земли лесного фонда на землю промышленного использования. При этом, местные общественные слушания по данному вопросу не проводились, а на итоговом документе нет подписи на тот момент премьера Дмитрия Медведева.

В общине также подчеркнули, что "Шедруб Линг" в целом выступает за сосуществование комбината с общиной и за развитие вокруг горы экологического туризма.

Судебное заседание состоится в Свердловском областном суде 1 сентября.

Напомним, что в феврале община уральских буддистов, проживающих на горе Качканар, согласились покинуть место и передать объект под охрану "Евраз КГОКа" на будние дни - с понедельника по четверг.

Единственный на Среднем Урале буддийский монастырь "Шедруб Линг" должны были снести до 1 марта 2016 г. Приставы начали выселять буддистов, поскольку территория занята ими якобы незаконно и находится в федеральной собственности, а сама земля находится в разработках качканарского месторождения железной руды, принадлежащего Евразу. Буддистам выделили другую землю, однако переезжать туда община не хотела, пока не будет обустроена дорога.

После долгих переговоров, в 2020 г. соглашение все же было заключено, но позже буддисты сообщили о намерении отказаться от его выполнения, сославшись на то, что в документе о переносе монастыря не указаны конкретные способы сохранения культовых объектов. При этом в компании Евраз объяснили, что жить на месторождении небезопасно из-за разработки СКМ.