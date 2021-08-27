27 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Челябинске руководство строительной компании подозревают в хищении 4 млн рублей у дольщика

Руководство ООО «Челябинскавтотранс» подозревают в хищении средств дольщика. Уголовное дело было возбуждено по результатам приема руководителем следственного управления обманутых участников долевого строительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в период 2019 – 2020 гг. руководящими лицами организации был подписан инвестиционный договор для передачи в дальнейшем местному жителю жилых помещений. Мужчина выплатил более 4 млн руб. Однако руководители компании намерения исполнять договор не имели.

В настоящий момент устанавливаются виновные лица. Дольщиков дома по улице Сулимова 51 б, чьи права также были нарушены, просят обратиться в следственное управление СК РФ по Челябинской области по телефону 8 (351) 728-57-93.

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Теги: дольщик, мошенничество, хищение,



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