В Челябинске руководство строительной компании подозревают в хищении 4 млн рублей у дольщика

Руководство ООО «Челябинскавтотранс» подозревают в хищении средств дольщика. Уголовное дело было возбуждено по результатам приема руководителем следственного управления обманутых участников долевого строительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в период 2019 – 2020 гг. руководящими лицами организации был подписан инвестиционный договор для передачи в дальнейшем местному жителю жилых помещений. Мужчина выплатил более 4 млн руб. Однако руководители компании намерения исполнять договор не имели.

В настоящий момент устанавливаются виновные лица. Дольщиков дома по улице Сулимова 51 б, чьи права также были нарушены, просят обратиться в следственное управление СК РФ по Челябинской области по телефону 8 (351) 728-57-93.