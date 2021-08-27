27 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Бездомные собаки, чипы (2019) | Фото: psu.ru

На Среднем Урале бездомный пес искусал двухлетнего ребенка

На Среднем Урале выясняют обстоятельства нападения собаки на двухлетнего мальчика.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, вечером 24 августа ребенок со своим отцом стоял у продуктового магазина в поселке Буланаш Артемовского района в ожидании матери, которая совершала покупки. Отец отвлекся, а его маленький сын в это время попытался погладить безнадзорную собаку. В ответ пес укусил мальчика за шею и левую щеку. Ребенка отвезли в больницу, где оказали ему помощь.

В надзорном ведомстве планируют дать свою оценку деятельности местных властей по обращению с бездомными животными. Также прокуратура установит, действует ли в Артемовском контракт на отлов таких животных.

Выясняются и другие обстоятельства, а также степень полученных ребенком травм.

Напомним, недавно зоозащитники объяснили, почему в Свердловской области не заключаются контракты на отлов беспризорных собак.

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Теги: собака, ребенок, прокуратура



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