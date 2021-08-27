27 Августа 2021
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Общество
Виктория Абрамченко на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Абрамченко поддержала идею Шойгу о строительстве городов в Сибири

Вице-премьер и куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко поддержала инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых мегаполисов в Сибири.

По словам вице-премьера, инициативы Шойгу фактически повторяют идеи развития, заложенные еще в советское время с учетом потенциала Сибири, передает ТАСС. Речь идет о развитии промышленных и научно-технологических кластеров на территории российских субъектов.

В качестве территорий для реализации этих планов рассматриваются такие субъекты, как Тува, Хакасия, Красноярский край и Иркутская область, а также территория Южной Сибири.

Напомним, Шойгу заявил, что при приемлемых вложениях Россия до 2030 года может создать новые градообразующие предприятия, с ними сотни тысяч рабочих мест и соответственно новые города в Сибири. При этом градообразующие предприятия лучше нагружать на долгую перспективу – на 5-10 лет сразу. В целом же Шойгу считает, что развитие Сибири, Ангаро-Енисейского округа, должно стать одним из серьезных элементов программы "Единой России".

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Теги: виктория абрамченко, сергей шойгу, сибирь



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