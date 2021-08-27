"Роскосмосовская" голубятня в Екатеринбурге не простояла и двух дней – арт-объект закрасили

"Роскосмосовская" голубятня в Екатеринбурге не простояла и двух дней. Неизвестные закрасили на ней название госкрпорации, прославившейся коррупционными скандалами, а также приписки стрит-арт-художника "Центр управления помётом" и "Не надо мешать ворковать" с зачеркнутой в последнем слове буквой "к".

Арт-объект на улице Гурзуфской в рамках фестиваля партизанского уличного искусства "Карт-бланш" создал питерский художник Loketski. Он отметил, что сначала просто закрасили надписи, а потом и вовсе перекрасили всю будку.

"Объект простоял сутки в том виде, в котором я его сделал. И, уверен, простоял бы дольше, но как только в региональных СМИ вышли первые публикации, он практически моментально был закрашен. Кто это сделал? Понятия не имею. Но оперативное реагирование на публикации в СМИ и первая попавшаяся краска говорят в пользу того, что без рассерженных чиновников здесь дело не обошлось", - цитирует слова художника издание "Подъем".

В администрации города заявили, что не имеют отношения к уничтожению арт-объекта – у голубятни, мол, есть собственник, он и постарался.