27 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Работа стрит-арт-художника Loketski на фестивале Карт-бланш в Екатеринбурге. (2021) | Фото: Александр Миронов

"Роскосмосовская" голубятня в Екатеринбурге не простояла и двух дней – арт-объект закрасили

"Роскосмосовская" голубятня в Екатеринбурге не простояла и двух дней. Неизвестные закрасили на ней название госкрпорации, прославившейся коррупционными скандалами, а также приписки стрит-арт-художника "Центр управления помётом" и "Не надо мешать ворковать" с зачеркнутой в последнем слове буквой "к".
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Арт-объект на улице Гурзуфской в рамках фестиваля партизанского уличного искусства "Карт-бланш" создал питерский художник Loketski. Он отметил, что сначала просто закрасили надписи, а потом и вовсе перекрасили всю будку.

Работа стрит-арт-художника Loketski на фестивале Карт-бланш в Екатеринбурге.(2021)|Фото: Александр Миронов

"Объект простоял сутки в том виде, в котором я его сделал. И, уверен, простоял бы дольше, но как только в региональных СМИ вышли первые публикации, он практически моментально был закрашен. Кто это сделал? Понятия не имею. Но оперативное реагирование на публикации в СМИ и первая попавшаяся краска говорят в пользу того, что без рассерженных чиновников здесь дело не обошлось", - цитирует слова художника издание "Подъем".

В администрации города заявили, что не имеют отношения к уничтожению арт-объекта – у голубятни, мол, есть собственник, он и постарался.

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Теги: стрит-арт, роскосмос, екатеринбург



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Ранее 25.08.2021 11:02 Мск "Не надо мешать воровать": в Екатеринбурге появилась стрит-арт-голубятня, посвященная Роскосмосу


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