Рабочая группа окончательно утвердила проект по благоустройству Опалихинского сквера

Рабочие завершат благоустройство сквера на Опалихинской уже в ноябре. Данные сроки установлены окончательным проектом, который рабочая группа утвердила накануне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в качестве корректировок были внесены изменения трассировки пешеходных маршрутов и велодорожек, а также сокращено количество детских площадок. Также в некоторых местах плиточное покрытие было заменено на асфальтобетонное. Помимо этого, в связи с необходимостью, в сквере снесут два тополя и увеличат количество опор уличного освещения.

Напомним, что на днях администрация Екатеринбурга отреагировала на недовольство жителей микрорайона Заречный, которые пожаловались на якобы нарушения договора по благоустройству сквера по ул. Опалихинская. По словам горожан, во время благоустройства территории рабочие вредили зеленым насаждениям, а мэрия согласовала подрядчику вырубку 10 деревьев без ведома рабочей группы.

Сейчас подрядчик завершает строительно-монтажные работы в западной части сквера. Идет обустройство газонов и тротуаров, а также устанавливаются бортовые камни. Прокладка кабельной сети освещения проводится таким образом, чтобы не повредить корневую систему зеленых насаждений. Всего на территории зоны отдыха будет посажено 146 деревьев и 707 кустарников.