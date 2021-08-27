Рабочая группа окончательно утвердила проект по благоустройству Опалихинского сквера

27 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Проект по благоустройству сквера на Опалихинской в Екатеринбурге (2021) | Фото: Екатеринбург.рф

Рабочая группа окончательно утвердила проект по благоустройству Опалихинского сквера

Рабочие завершат благоустройство сквера на Опалихинской уже в ноябре. Данные сроки установлены окончательным проектом, который рабочая группа утвердила накануне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в качестве корректировок были внесены изменения трассировки пешеходных маршрутов и велодорожек, а также сокращено количество детских площадок. Также в некоторых местах плиточное покрытие было заменено на асфальтобетонное. Помимо этого, в связи с необходимостью, в сквере снесут два тополя и увеличат количество опор уличного освещения.

Напомним, что на днях администрация Екатеринбурга отреагировала на недовольство жителей микрорайона Заречный, которые пожаловались на якобы нарушения договора по благоустройству сквера по ул. Опалихинская. По словам горожан, во время благоустройства территории рабочие вредили зеленым насаждениям, а мэрия согласовала подрядчику вырубку 10 деревьев без ведома рабочей группы.

Сейчас подрядчик завершает строительно-монтажные работы в западной части сквера. Идет обустройство газонов и тротуаров, а также устанавливаются бортовые камни. Прокладка кабельной сети освещения проводится таким образом, чтобы не повредить корневую систему зеленых насаждений. Всего на территории зоны отдыха будет посажено 146 деревьев и 707 кустарников.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Опалихинский сквер, Екатеринбург, рабочая группа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети