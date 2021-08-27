27 Августа 2021
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Юлия Пересильд (2021) | Фото: instagram.com/juliaperesild

"Тренировки… выведение… спуск": актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос

Актриса Юлия Пересильд рассказала о непростом процессе подготовки к полету в космос. Сейчас девушка вместе с режиссером Климом Шипенко проходят обучение в Центре подготовки космонавтов, чтобы осенью снять на орбите первый художественный фильм.

"Тренировки… выведение… спуск… в скафандрах… аммиачных масках… завтра в противогазах по 4-6 часов без перерыва… разбор полетов опытнейшими космонавтами… тысячи незнакомых слов… и ночь для переработки информации... заново перечитывая бортовую документацию… анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять", - написала Пересильд на своей странице в Insatagram.

"А завтра будет новый день и новые задачи… слово "тяжело" не подходит — оно какое-то обычное и легкое. Формулировать "как это было" будем потом. А пока учиться, учиться и ещё раз учиться. Терпеливо слушая замечания…", - добавила актриса.

Фильм получил рабочее название "Вызов". Пересильд прошла отбор из 2,5 тыс. актрис. Шипенко тоже прошел отбор, на МКС он будет не только режиссером, но и оператором, гримером, художником-постановщиком и т.д. В целом только государственные инвестиции в проект могут составить около 400 млн руб. Съемочная группа должна полететь на МКС в октябре и пробыть там 12 дней.

Съемки планируются не только в космосе, хотя кадры, снятые на МКС, составят 35-40 минут хронометража, рассказал один из продюсеров фильма Константин Эрнст на недавнем питчинге в Фонде кино. Также снимать планируется в центре подготовки космонавтов в Подмосковье, в Москве и на Байконуре. Ближе к октябрю Первый канал начнет пиар-сопровождение проекта: с шоу Урганта на Байконуре и выходом фильма о кастинге – тут Эрнст обещает "драматическое кино". В производстве фильм будет до конца 2022 года.

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Теги: юлия пересильд, подготовка, полет в космос, съемки



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