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Общество Дальневосточный ФО
мусор, помойка, Челябинск (2018) | Фото: Накануне.RU

В Магадане могут ввести режим ЧС из-за проблем с вывозом мусора

В мэрии Магадана прошло заседание комиссии по ЧС – решали, что делать со скопившимся на помойках мусором. Горожане завалили администрацию и коммунальные компании жалобами.
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"Сообщалось о стихийных свалках, выбросах строительного мусора, переполненных урнах, несвоевременной очистке прилегающих территорий контейнерных площадок и детских городков. Не хватает дополнительных баков. Более 30 обращений направлены специалистам минстроя Магаданской области. Все они касаются проблем вывоза ТКО и КГО с контейнерных площадок", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Глава административно-технической инспекции сообщил, что оператор вывозит завалы крупногабаритного мусора раз в неделю, но этого не достаточно.

"Региональный оператор "Магаданский" не справляется с поставленными задачами. Наш мониторинг показывает, что ежедневно убирается меньше половины положенного. Если так пойдет и далее, выплата субсидий из бюджета Магаданской области региональному оператору будет приостановлена. Надо менять графики работы, привлекать дополнительную технику, рабочих. Если ситуация будет продолжаться, будем ставить вопрос о соответствии предприятия своему статусу регоператора", - заявил министр строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Иван Бережной.

Мэр Магадана Юрий Гришан пригрозил введением режима ЧС: "Я глубоко встревожен таким положением. Кроме неприглядного эстетического вида свалки ставят под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие города. В местах скопления мусора усугубляют ситуацию крысы, чайки, собаки. Работа департамента ЖКХ, административно-технической инспекции, управляющих компаний, которые задействованы в благоустройстве и чистоте территорий, сводится на нет. Даем неделю региональному оператору на исправление положения в Магадане с мусором. В обратном случае мы будем вынуждены перейти от ситуации повышенной готовности в режим ЧС".

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Теги: магадан, регоператор, вывоз мусора, свалки



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