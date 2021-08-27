В Магадане могут ввести режим ЧС из-за проблем с вывозом мусора

В мэрии Магадана прошло заседание комиссии по ЧС – решали, что делать со скопившимся на помойках мусором. Горожане завалили администрацию и коммунальные компании жалобами.

"Сообщалось о стихийных свалках, выбросах строительного мусора, переполненных урнах, несвоевременной очистке прилегающих территорий контейнерных площадок и детских городков. Не хватает дополнительных баков. Более 30 обращений направлены специалистам минстроя Магаданской области. Все они касаются проблем вывоза ТКО и КГО с контейнерных площадок", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Глава административно-технической инспекции сообщил, что оператор вывозит завалы крупногабаритного мусора раз в неделю, но этого не достаточно.

"Региональный оператор "Магаданский" не справляется с поставленными задачами. Наш мониторинг показывает, что ежедневно убирается меньше половины положенного. Если так пойдет и далее, выплата субсидий из бюджета Магаданской области региональному оператору будет приостановлена. Надо менять графики работы, привлекать дополнительную технику, рабочих. Если ситуация будет продолжаться, будем ставить вопрос о соответствии предприятия своему статусу регоператора", - заявил министр строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Иван Бережной.

Мэр Магадана Юрий Гришан пригрозил введением режима ЧС: "Я глубоко встревожен таким положением. Кроме неприглядного эстетического вида свалки ставят под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие города. В местах скопления мусора усугубляют ситуацию крысы, чайки, собаки. Работа департамента ЖКХ, административно-технической инспекции, управляющих компаний, которые задействованы в благоустройстве и чистоте территорий, сводится на нет. Даем неделю региональному оператору на исправление положения в Магадане с мусором. В обратном случае мы будем вынуждены перейти от ситуации повышенной готовности в режим ЧС".