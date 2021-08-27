27 Августа 2021
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Спорт Челябинская область
спортсменка Валерия Шабалина (2021) | Фото: министерство спорта Челябинской области

Южноуральская спортсменка завоевала второе золото на Паралимпийских играх в Токио

Южноуральская спортсменка Валерия Шабалина выиграла заплыв на 200 метров в вольном стиле на Паралимпиаде в Токио, сообщили накануне в пресс-службе регионального минспорта.

Она преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды.

Это уже вторая медаль спортсменки на Паралимпиаде в Токио. 25 августа Шабалина победила в заплыве на 100 метров баттерфляем, установив мировой рекорд.

На Паралимпиаде Валерия Шабалина 28 августа примет участие в смешанной эстафете 4х100, 29 августа выступит в дисциплине 100 метров брассом, 31 августа – комплекс и завершит участие в Паралимпиаде 2 сентября в дисциплине 100 метров на спине.

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Теги: Валерия Шабалина, спорт, паралимпиада,



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