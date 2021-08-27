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Происшествия Тюменская область
Виталий Бережной (2021) | Фото: Тюменский областной суд

В Тюмени арестован предполагаемый убийца восьмилетней девочки

В Тюмени избрана мера пресечения предполагаемому виновнику смерти Насти М., сообщили Накануне.RU в тюменском областном суде.

"Ленинский районный суд Тюмени по ходатайству следователя по особо важным делам ГСУ СК России Евгения Карчевского арестовал 40-летнего Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти М. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе. Судебное следствие по этому уголовному делу будет проходить в закрытом режиме, потому что потерпевшая девочка – несовершеннолетняя. Как стало известно из материалов предварительного расследования, ранее он проживал в Сургуте и даже служил в правоохранительных органах. Потом уволился и несколько лет назад переехал в Тюмень, где работал мебельщиком. Подозреваемый сознался в совершенном преступлении", - уточнили в суде.

Виталий Бережной(2021)|Фото: Тюменский областной суд

Добавим, ранее уголовное дело о гибели пострадавшей передано в центральный аппарат. Это было связано с неэффективностью организованного руководителем следственного управления СК России по Тюменской области Александром Кубляковым процесса расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко. В отношении Кублякова назначена служебная проверка.

Напомним, пострадавшая пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г. Причастность к исчезновениям других детей обвиняемый отрицает. В адрес его жены, сестры и дочери поступают угрозы.

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Теги: Настя М, девочка, похороны, прощание



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