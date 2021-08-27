Минобрнауки не видит проблем в отмене второй волны зачислений в вузы

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков считает, что отмена второй волны приема в вузах положительно сказалась на приемной кампании в целом. Он полагает, что две волны выгодны лишь столичным вузам и тем, кто имеет очень высокие баллы ЕГЭ.

"Система зачисления в две волны больше соответствовала столичным вузам и тем абитуриентам, у которых очень высокие баллы. Допустим, абитуриент из региона подаёт документы в московский вуз и одновременно, для подстраховки, в региональный. Не попадая в первую волну в столичный вуз, он подаёт документы, а кто-то из тех, кто сидел и ждал своего места во вторую волну, не проходит. Это лотерея. В этом году было более понятно, все были в равных условиях во всех регионах", - заявил министр в интервью телеканалу РБК.

Отдельные моменты, по мнению Фалькова, требуют совершенствования, однако в предыдущие годы, когда зачисление в университеты происходило в две волны, также возникало недовольство. К изменению ситуации с приемом нужно подходить комплексно.

Напомним, накануне "Коммерсант" сообщил о дополнительных наборах и зачислениях, которые проводят сейчас многие вузы страны, в том числе и ведущие. Из-за новой схемы зачисления у них остались свободные места, в том числе и на бюджетной основе.

В то же время в сети уже более 20 тыс. подписей собрала петиция выпускников, которые вообще не поступили или поступили в менее престижные вузы из-за отмены второй волны. Они как раз называют лотереей новую систему.