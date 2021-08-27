27 Августа 2021
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Общество В России
(2003) | Фото

От ковида умер привитый гендиректор "дочки" Газпрома

От ковида умер 59-летний гендиректор общества "Газпром трансгаз Чайковский" Сергей Сусликов. Он был вакцинирован и подписал распоряжение об отстранении непривитых сотрудников от работы без сохранения заработной платы после 15 сентября, сообщает издание Lentachel.ru, которое приводит скрин заключительной части документа за подписью Сусликова.
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На сайте компании причина смерти Сусликова не сообщается, отмечается, что он скоропостижно скончался. Однако ранее "Коммерсантъ-Прикамье" сообщал, что Сусликов заболел коронавирусом. Его лечили сначала в местной больнице, затем перевезли в Москву в институт Склифосовского.

Напомним также, что перечень работ, по которым возможно отстранение, установлен Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 №825, и работники промышленных предприятий туда не входят. Ранее Минтруд признал, что его требования отстранять невакцинрованных от работы не основаны на законе, "не являются нормативным правовым актом и не формируют новых обязательств для работодателя и работника".

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Теги: вакцинация, смерть, прививка, ковид



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