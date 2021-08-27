От ковида умер привитый гендиректор "дочки" Газпрома

От ковида умер 59-летний гендиректор общества "Газпром трансгаз Чайковский" Сергей Сусликов. Он был вакцинирован и подписал распоряжение об отстранении непривитых сотрудников от работы без сохранения заработной платы после 15 сентября, сообщает издание Lentachel.ru, которое приводит скрин заключительной части документа за подписью Сусликова.

На сайте компании причина смерти Сусликова не сообщается, отмечается, что он скоропостижно скончался. Однако ранее "Коммерсантъ-Прикамье" сообщал, что Сусликов заболел коронавирусом. Его лечили сначала в местной больнице, затем перевезли в Москву в институт Склифосовского.

Напомним также, что перечень работ, по которым возможно отстранение, установлен Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 №825, и работники промышленных предприятий туда не входят. Ранее Минтруд признал, что его требования отстранять невакцинрованных от работы не основаны на законе, "не являются нормативным правовым актом и не формируют новых обязательств для работодателя и работника".