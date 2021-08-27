Песков ответил на обращение СМИ к Путину по поводу закона об иноагентах

В Кремле видели обращение к властям представителей СМИ про иноагентов и не согласны с риторикой в нем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с формулировкой "преследование", речь идет о применении положений закона известного. Там содержатся требования, мы тоже считаем, что это такая не совсем верная риторика", - цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля назвал обращение СМИ "достаточно эмоциональным".

Ранее ряд российских СМИ обратились к президенту России Владимиру Путину, а также к экс-премьер-министру Медведеву, директору ФСБ Бортникову, генпрокурору Краснову, главе СК Бастрыкину и ряду высокопоставленных чиновников требованием отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях и не препятствовать работе независимой прессы.

Среди подписантов есть как СМИ, внесенные Минюстом в список иноагентов, - "Дождь", "Медуза", так и издания без такого статуса: "Новая газета", российский Forbes, The Village, "7×7", Republic, "Псковская губерния", Wonderzine и другие издания.