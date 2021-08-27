Заявку Жириновского на дистанционное голосование отправили на проверку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не смог зарегистрироваться в системе электронного голосования на сайте mos.ru: его документы были отправлены на дополнительную проверку, о чем политик возмущенно сообщил в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

"Сегодня узнал, что мои данные на какой-то проверке. До сих пор. Почему меня не пускают быть электронным избирателем? Меня проверяют! Черт знает что. Я участвовал в выборах задолго до появления электронного голосования. Куда ЦИК смотрит, где Памфилова? Куда смотрит мэрия Москвы, Собянин? А что Венедиктов делает? Я его радио закрою! Требую немедленно решить вопрос и предоставить мне и всем моим соратникам право голосовать электронно!" — прокомментировал ситуацию Владимир Жириновский.

Алексей Венедиктов, который является главой Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице и активно лоббирует дистанционное электронное голосование (ДЭГ), прокомментировал ситуацию. "Я обратился в рабочую группу по электронному голосованию с просьбой тщательно проверить в чем причина нерегистрации Владимира Жириновского", - написал главред радио "Эха Москвы" в своем Telegram-канале.

Нужно максимально убрать человека из избирательного процесса. Чем меньше люди будут взаимодействовать с бюллетенями, тем прозрачней будут выборы. 17 сентября проголосую дома по планшету. За какую партию не скажу, вы сами знаете. Призываю граждан по возможности голосовать дистанционно, чтобы не подвергать свое здоровье риску. Я за технологии, я за будущее", - заявил Жириновский, когда оформил свою заявку (он сделал это публично).