В Челябинске будут судить адвоката за мошенничество

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемого в хищении 350 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый предложил местному жителю, обвиняемому органами полиции, вернуть вещественные доказательства по уголовному делу при условии передачи ему 350 тыс. рублей.

Потерпевший передал ему 50 тыс. руб. Деньгами адвокат распорядился по своему усмотрению.

При передачи следующей части денег обвиняемый был задержан.