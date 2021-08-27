"Концерн "Уралвагонзавод" и "Дело" подписали соглашение о намерениях дальнейшего сотрудничества

В рамках выставки PRO//Движение.Экспо "Трансформация технологий и новое экологическое мышление" АО "Концерн "Уралвагонзавод" и Группа компаний "Дело" подписали соглашение о намерениях. Документ подписан заместителем гендиректора УВЗ Борисом Мягковым и старшим вице-президентом по экономике и финансам головной компании Группы ООО "Управляющая компания "Дело" Андреем Ященко.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралвагонзавода", соглашение подразумевает совместное сотрудничество компаний по основным направлениям их деятельности. Так, например, в ближайшем будущем будет решаться вопрос реализации пунктов инвестиционной программы ООО "УК "Дело", в рамках которых предусмотрены обновления подвижного состава, его ремонта, а также производства контейнеров различных типов и строительства специализированного подвижного состава для контрейлерных перевозок.

"Мы рассчитываем, что предусмотренные Соглашением о намерениях направления взаимодействия с Корпорацией "Уралвагонзавод" позволят не просто качественно и гарантированно реализовать наши планы инвестиционного развития, но и сделать это через отечественного производителя со всеми преимуществами экономического и социального характера", – заявил Андрей Ященко.

Как отметил председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев, заданные сегодня рамки потенциального сотрудничества помогут обогатить компании опытом движения по пути устойчивого развития, а также позволят заинтересованным активам группы "уверенно и эффективно реализовывать предусмотренные стратегией развития группы инвестиционные программы и планы", под которые уже были выделены значительные средства.

Соглашение является первым шагом на пути к поддержке и развитию отечественных мощностей для производства инновационного подвижного состава и универсальной тары (контейнеров) различных типов, о которых ранее неоднократно заявляли обе компании.

"В современном динамичном мире с высокой конкуренцией за интеллектуальные ресурсы и потребностью оперативной реакции на запросы рынка возможность успешной отраслевой кооперации и консолидации научно-технического и производственного потенциала является ключевым условием успеха. Сейчас промышленность вместе с крупнейшими игроками рынка только в такой бизнес-конструкции могут получить синергетический результат. И самое главное – значительно сократить сроки вывода на рынок новых продуктов", - заявил Борис Мягков.