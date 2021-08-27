Трассу Тюмень - Сургут могут расширить до четырёх полос за пять лет

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев во время прямого эфира в Сургуте рассказал, сколько лет может уйти на расширение трассы Тюмень – Сургут до четырёх полос, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Проект реальный. То, что Югра и Ямал это заслужили, - однозначно. Я поднимал этот вопрос, работая в федеральном Правительстве. Шесть регионов УрФО дают 25% от консолидированного бюджета РФ. Трасса в четыре полосы между Тюменью и Сургутом должна быть. Во-первых, много грузов возят. Во-вторых, северяне ездят в отпуска. Сейчас её поправили, "дорогой смерти" её уже назвать нельзя. О сроках. Бесконечно обозначаю этот вопрос. Моя задача – чтобы к 2022 г. были выделены деньги на проектно-сметную документацию, разработка может занять два года", - сказал Якушев.

Потом надо решить вопрос с землёй. "После этого, при хороших темпах строительства, трассу можно построить за три года", - сказал полпред.